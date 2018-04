Pelemahan USD Picu Emas Menguat 0,3%

Jakarta: Melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) dan kekhawatiran risiko geopolitik di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga emas pada Selasa untuk ditutup menguat 0,3 persen di level USD1.340,05. Sedangkan harga saat penulisan berada di posisi USD1.341,12.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Rabu, 11 April 2018, penantian investor terhadap potensi tindakan AS untuk menggunakan senjata kimia di Suriah berpeluang menopang harga emas menguji resisten USD1.346. Rentang harga potensial di sesi Asia USD1.336-USD1.346.

Meredanya tensi perang dagang dan potensi gejolak geopolitik di Timur Tengah telah menjadi katalis kenaikan harga minyak pada Selasa, berakhir naik 3,6 persen di level USD65,58. Harga saat penulisan: USD65,67. Ketegangan geopolitik di Suriah berpotensi mengganggu produksi minyak mentah yang dapat memicu kenaikan harga minyak untuk menguji level USD66,60.



EURUSD berakhir naik 0,3 persen di level 1.2357 pada Selasa seiring pasar yang merespons pernyataan ECB Nowotny untuk potensi berakhirnya stimulus di tahun ini. EURUSD berpotensi lanjutkan penguatannya di sesi Asia menguji level 1,2390 ditopang outlook pengetatan kebijakan moneter dari ECB. Rentang harga potensial 1,2325-1,2390.



Ditopang pernyataan optimis BOE McCafferty untuk tidak menunda kenaikan suku bunga, telah memicu penguatan GBPUSD di Selasa, ditutup naik 0,3 persen di level 1,4176. Harga saat penulisan: 1,4182. Outlook kenaikan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi berpotensi menopang penguatan GBPUSD menguji level 1,4230 di sesi Asia.



Pulihnya sentimen risk on karena pernyataan Presiden Tiongkok yang meredakan kekhawatiran perang dagang dengan AS telah mendorong naik USDJPY pada Selasa, ditutup menguat 0,4 persen di level 107,20. USDJPY berpotensi untuk balik melemah seiring dengan meningkatnya tensi geopolitik antara AS dan Suriah, menguji support 106,90.









(ABD)