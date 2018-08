Penjualan Ritel AS Naik Tajam di Juli 2018

New York: Penjualan ritel Amerika Serikat (AS) tercatat naik lebih dari yang diharapkan pada Juli. Kondisi itu terjadi karena rumah tangga mendorong pembelian kendaraan bermotor dan pakaian yang menunjukkan ekonomi tetap kuat di awal kuartal ketiga.



Mengutip CNBC, Jumat, 17 Agustus 2018, Departemen Perdagangan AS mengungkapkan, penjualan ritel meningkat sebanyak 0,5 persen pada bulan lalu. Tetapi data untuk Juni direvisi lebih rendah dan menunjukkan penjualan naik sebanyak 0,2 persen daripada kenaikan 0,5 persen yang dilaporkan sebelumnya.

Ekonom yang disurvei telah memperkirakan penjualan ritel naik 0,1 persen pada Juli. Adapun penjualan ritel pada Juli meningkat 6,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Tidak termasuk mobil, bensin, bahan bangunan dan layanan makanan, penjualan ritel naik 0,5 persen bulan lalu setelah penurunan 0,1 persen pada Juni.



Penjualan ritel inti ini sangat terkait dengan komponen belanja konsumen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penjualan ritel inti sebelumnya dilaporkan tidak berubah pada Juni. Pengeluaran konsumen didukung oleh pasar tenaga kerja yang ketat, yang terus mendorong kenaikan upah. Pemotongan pajak dan tabungan yang lebih tinggi juga mendukung konsumsi.



Peningkatan penjualan ritel inti di Juli menunjukkan ekonomi pada kuartal ketiga berada pada pijakan yang kuat setelah mencatat kinerja terbaiknya dalam hampir empat tahun di kuartal kedua. PDB melonjak pada tingkat tahunan 4,1 persen di periode April-Juni, hampir dua kali lipat dari kecepatan 2,2 persen pada kuartal pertama.



Sementara ekonomi tidak mungkin mengulang kinerja kuat pada kuartal kedua, pertumbuhan dalam periode Juli-September diperkirakan mencapai tingkat 3,0 persen. Penjualan mobil naik 0,2 persen pada Juli setelah merayap naik 0,1 persen pada Juni. Penerimaan di stasiun layanan meningkat 0,8 persen. Penjualan di toko pakaian naik kembali sebanyak 1,3 persen.



Penjualan ritel online dan surat pesanan meningkat 0,8 persen, kemungkinan didorong oleh promosi Hari Perdana Amazon. Itu menyusul kenaikan 0,7 persen pada Juni. Amerika menghabiskan lebih banyak di restoran dan bar, mengangkat penjualan sebanyak 1,3 persen.









(ABD)