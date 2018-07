Data Pertumbuhan Ekonomi Gagal Angkat USD

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu karena data yang menunjukkan ekonomi AS mencapai kuartal terkuatnya dalam hampir empat tahun gagal menghapus kekhawatiran bahwa friksi perdagangan akan menjadi hambatan di kuartal kedua tahun ini.



Mengutip Antara, Sabtu, 28 Juli 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1656 dibandingkan dengan USD1,1645 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3111 dari USD1,3109 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7401 dari USD0,7376.

Sedangkan USD dibeli 110,98 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,22 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9939 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9945 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3065 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3067 dolar Kanada.



Produk Domestik Bruto (PDB) riil AS menguat pada tingkat tahunan 4,1 persen di kuartal kedua 2018, menandai laju tercepat dalam hampir empat tahun, menurut perkiraan awal yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS. Pada kuartal pertama, PDB riil AS meningkat 2,2 persen.







Pada berita ekonomi lainnya, angka akhir dari Indeks Sentimen Konsumen AS datang di 97,9 pada Juli, mencapai terendah enam bulan, menurut survei yang dirilis oleh University of Michigan. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun tipis 0,07 persen menjadi 94,697 pada akhir perdagangan.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 76,01 poin atau 0,30 persen menjadi berakhir di 25.451,06 poin. Indeks S&P 500 berkurang 18,62 poin atau 0,66 persen menjadi ditutup di 2.818,82 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir jatuh 114,77 poin atau 1,46 persen menjadi 7.737,42 poin.



Saham-saham teknologi terus membukukan hasil negatif setelah Facebook menderita kerugian terbesar dalam sejarah pada sesi perdagangan sebelumnya. Saham Twitter anjlok 20,54 persen pada penutupan pasar setelah perusahaan melaporkan penurunan pengguna aktif, ukuran kunci untuk platform media sosial. Pendapatannya hampir sesuai dengan perkiraan.









(ABD)