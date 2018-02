Harga Minyak Dunia Merosot ke USD65/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia melemah tajam pada perdagangan Rabu waktu setempat setelah data menunjukkan kenaikan stok minyak mentah AS.



Melansir Xinhua, Kamis, 8 Februari 2018, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret turun USD1,60 menjadi USD61,79 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April turun USD1,35 menjadi ditutup ke USD65,51 per barel di London ICE Futures Exchange.



Adapun persediaan minyak mentah AS naik 1,9 juta barel pada 2 Februari pekan lalu menjadi 420,3 juta, kenaikan mingguan kedua berturut-turut setelah 11 minggu penarikan berturut-turut, lapor Administrasi Informasi Energi (EIA) pada Rabu.



Sementara persediaan produk juga meningkat, dengan bensin naik 3,4 juta barel menjadi 245,5 juta, dan sulingan naik 3,9 juta barel menjadi 141,8 juta, menurut pemerintah.









