Harga Minyak Dunia Bergerak Menguat

New York: Harga minyak dunia naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena penutupan pipa di Laut Utara Inggris terus menaikkan harga. Di sisi lain, negara anggota OPEC dan bukan anggota OPEC terus berupaya agar harga minyak dunia bisa kembali menguat dan berada di level yang tinggi.



Mengutip Xinhua, Jumat, 15 Desember 2017, harga minyak didukung berita sistem pipa Forties akan ditutup selama beberapa minggu dan operatornya memperbaiki celah di sebuah pipa yang ditemukan minggu lalu. Pipa dilaporkan membawa sekitar 450 ribu barel per hari minyak mentah Forties dari ladang lepas pantai di Laut Utara ke pabrik pengolahan di Skotlandia.

West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari menambahkan USD0,44 untuk menetap di USD57,04 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari naik USD0,87 menjadi ditutup pada USD63,31 per barel di London ICE Futures Exchange.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 76,77 poin atau 0,31 persen menjadi 24.508,66. Sedangkan S&P 500 kehilangan 10,84 poin atau 0,41 persen menjadi 2.652,01. Indeks Nasdaq Composite turun 19,27 poin atau 0,28 persen menjadi 6.856,53.



The Fed mengumumkan bahwa mengingat kondisi pasar dan inflasi yang direalisasikan dan diperkirakan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan target tingkat suku bunga dana federal menjadi 1,25 hingga 1,50 persen. Perubahan ini menyoroti bahwa Komite (Federal Open Market) mengharapkan pasar tenaga kerja tetap kuat.



"Tentu dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peluang yang luas bagi pekerja dan kenaikan upah," kata Ketua the Fed Janet Yellen pada konferensi pers terakhirnya sebelum pertemuan empat tahun berakhir pada awal tahun depan.



Pejabat bank sentral masih membayangkan kenaikan tiga tingkat pada 2018, tidak berubah dari perkiraan mereka di September, menurut proyeksi kuartalan terakhir yang dirilis. Di sisi ekonomi, perkiraan sebelumnya penjualan ritel dan layanan makanan AS pada November 2017 adalah USD492,7 miliar, meningkat 0,8 persen dari bulan sebelumnya.









(ABD)