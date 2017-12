USD Tergelincir Usai Rilis Data Pekerjaan

New York: Pergerakan dolar Amerika Serikat (USD) turun terhadap sebagian besar mata uang utama pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena investor masih mencerna laporan gaji nonfarm terakhir.



Mengutip Xinhua, Selasa, 12 Desember 2017, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa jumlah pekerjaan nonfarm payroll meningkat sebesar 228 ribu di November, mengalahkan konsensus pasar sebesar 190 ribu. Tingkat pengangguran tidak berubah pada 4,1 persen.

Rata-rata pendapatan karyawan per jam naik 2,5 persen dari tahun ke tahun di November, mencerminkan percepatan dari 2,4 persen di Oktober namun di bawah perkiraan untuk pertumbuhan. Analis mengatakan bahwa kekuatan taksiran payrolls yang tak terduga diimbangi oleh pendapatan rata-rata per jam yang lebih lemah dari perkiraan sampai tingkat tertentu.



Investor juga terus mengawasi pertemuan kebijakan the Fed, dengan sebuah pernyataan kebijakan yang diperbarui akan dirilis setelah kesimpulan pertemuan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,08 persen pada perdagangan akhir 93,822.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1792 dari USD1,1768 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3348 dari USD1,3399 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia beringsut naik menjadi USD0,7535 dari USD0,7503.



USD membeli 113,47 yen Jepang, lebih rendah dari 113,53 yen pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9907 franc Swiss dari 0,9925 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2847 dolar Kanada dari 1,2871 dolar Kanada.





(ABD)