Malaysia Tetapkan Harga Premium Setiap Minggu

Putrajaya: Pemerintah Malaysia melaksanakan penetapan harga eceran produk premium secara mingguan untuk membolehkan pengguna menikmati semua perubahan harga dengan lebih cepat selaras dengan penurunan harga premium di pasaran dunia.



Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan penetapan harga premium mingguan tersebut sesuai dengan metode mengambang yang dikendalikan di bawah formula Mekanisme Harga Otomatis (Authomatic Pricing Mechanism).

Mengutip Antara, Jumat, 11 Januari 2019, untuk harga eceran premium Ron97 dan Ron95 turun satu sen dari 2,22 ringgit Malaysia dan 1,92 ringgit Malaysia per liter masing-masing. Sedangkan harga solar naik satu sen menjadi 2,05 ringgit Malaysia per liter mulai tengah malam ini hingga 18 Januari 2019.



"Demi melindungi pengguna dari kesan kenaikan harga yang kentara apabila harga minyak dunia meningkat, harga eceran produk premium akan ditetapkan tidak melebihi 2,20 ringgit Malaysia per liter untuk Ron95 dan 2,18 ringgit Malaysia per liter bagi diesel melalui pemberian subsidi," katanya.



Guan Eng mengatakan kaedah mingguan itu menurunkan harga eceran produk premium apabila harga minyak dunia turun dan membatasi pada 2,20 ringgit Malaysia bagi Ron95 dan 2,18 ringgit Malaysia untuk diesel apabila harga minyak dunia naik, adalah inisiatif baru Pemerintah Pakatan Harapan (PH) demi melindungi kepentingan golongan B40 yang tidak pernah dilakukan pemerintah terdahulu.



Golongan B40 adalah golongan masyarakat yang wajib dibantu pemerintah Malaysia.





(AHL)