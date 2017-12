Emas Dunia Menguat setelah USD Tertekan

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup menguat pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih lemah mendorong investor untuk membeli logam mulia tersebut.



Mengutip Xinhua, Kamis, 28 Desember 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD3,9 atau 0,3 persen, ditutup pada USD1.291,4 per ounce Emas menguat karena USD turun 0,3 persen pada 92,99, sementara saham menunjukkan kenaikan moderat, berjuang untuk menghindari selip terlama dalam waktu sekitar tiga bulan.

Melemahnya USD meningkatkan emas karena mata uang yang jatuh membuat komoditas yang dihargakan dalam dolar lebih menarik bagi investor yang menggunakan mata uang lain. Adapun pelemahan atau penguatan USD biasanya memberikan pengaruh tersendiri terhadap pergerakan emas.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret bertambah 15,2 sen atau 0,92 persen, untuk menetap di USD16,756 per ounce. Platinum untuk Januari naik USD0,2 atau 0,02 persen, ditutup pada USD923,7 per ounce



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 28,09 poin atau 0,11 persen menjadi 24.774,30. Sedangkan S&P 500 meningkat 2,12 poin atau 0,08 persen menjadi 2.682,62. Indeks Nasdaq Composite naik 3.09 poin atau 0,04 persen menjadi 6.939,34.



Di sisi ekonomi, Indeks Keyakinan Konsumen Dewan Konferensi Amerika Serikat (AS) menurun pada Desember, mengikuti perbaikan sederhana di November. Indeks sekarang berada di 122,1, turun dari 128,6 di November.





(ABD)