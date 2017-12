Emas Dunia Tertekan Kenaikan Suku Bunga AS

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh ke level terendah baru dalam lima bulan pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), di tengah antisipasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS.



Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bank sentral AS telah memulai sebuah pertemuan kebijakan dua hari. Pertemuan kebijakan tersebut secara luas diperkirakan akan mengumumkan kenaikan suku bunga ketiga dan terakhir tahun ini pada Rabu waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia.

Mengutip Antara, Rabu, 13 Desember 2017, pasar juga menanti panduan Federal Reserve untuk 2018. Indeks dolar AS, sebuah ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,24 persen menjadi 94,16 pada pukul 18.12 GMT.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 155,01 poin atau 0,64 persen menjadi 24.541,04 poin pada pukul 18.22 GMT. Indeks S&P 500 juga maju lebih jauh ke dalam wilayah rekor tertinggi. Dolar dan ekuitas AS biasanya bergerak berlawanan arah dengan emas, yang berarti jika greenback dan saham naik, logam safe haven akan jatuh.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 11,7 sen atau 0,74 persen, menjadi menetap di USD15,668 per ounce. Platinum untuk Januari turun USD17,10 atau 1,92 persen, menjadi ditutup di USD875,70 per ounce.



Di sisi lain, para analis mengatakan harga minyak berada di bawah tekanan pada Selasa 12 Desember, karena lonjakan harga minyak pada Senin 11 Desember dan memberi kesempatan bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pada tingkat yang lebih tinggi.



Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, turun USD0,85 menjadi menetap di USD57,14 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, merosot USD1,35 menjadi ditutup pada USD63,34 per barel di London ICE Futures Exchange.





(ABD)