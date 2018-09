The Fed Dinilai Kurang Agresif Dukung Perekonomian AS

New York: Pergerakan pasar saham dan obligasi melemah seiring sikap investor yang mencerna keputusan the Fed menaikkan suku bunga acuan. Keputusan itu sejalan dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) dan terkendalinya tingkat inflasi yang dinilai the Fed seusai dengan kisaran target.



Federal Reserve menaikkan suku bunga, seperti yang diharapkan, sebesar seperempat poin dan meningkatkan prospek ekonomi untuk tahun ini dan tahun depan, serta menghapus referensi dalam pernyataannya bahwa kebijakan the Fed bersifat akomodatif. Tindakan ini awalnya mengirim saham dan obligasi lebih tinggi.

Namun, diperkirakan the Fed akan menyingkirkan kata akomodatif dari pernyataannya dan tidak ada kesepakatan di antara para pelaku pasar apakah langkah itu mengindikasikan the Fed yang lebih mudah atau yang lebih agresif. Powell mengatakan penghapusan istilah itu tidak menunjukkan perubahan apapun dalam jalur kenaikan suku bunga.



Pernyataan itu bak mengguyur air dingin ke pasar saham yang sempat terhempas ke zona merah. Kepala Strategi NatWest Markets John Briggs mengatakan pasar obligasi mengharapkan nada yang lebih agresif atau hawkish dari Fed dan mereka tidak mendapatkannya.



"Reaksi awal adalah karena mereka mengambil garis akomodatif. Itu menggenjot pasar. Kemudian kami melihat memudar cukup besar dalam semua itu," kata Briggs, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 29 September 2018.



Sementara itu, Kepala Ekonom Pasar Uang Jefferies Tom Simons mengatakan the Fed sepertinya tidak mengubah pesannya. "Bagi saya sepertinya pasar sedang mencoba untuk mencari tahu arah dan faktanya tidak ada perubahan dalam pesan The Fed," tuturnya.



Kepala Strategi Investasi State Street Advisors Michael Arone menambahkan kenaikan pasar saham memudar setelah sikap Powell yang melakukan perubahan bahasa sebagai sesuatu yang bermakna, dan berfokus pada bagaimana the Fed memandang ekonomi setelah adanya keuntungan awal usai stimulus fiskal.



"Saya pikir reaksi penghapusan akomodatif adalah sinyal bahwa mereka semakin mendekati tingkat netral," pungkasnya.





(ABD)