Fed Perkiraan Ekonomi AS Tumbuh 2,8% di 2018

Washington: Federal Reserve memperkirakan ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh 2,8 persen di 2018 atau sedikit lebih tinggi dari target 2,7 persen pada perkiraan Maret. Tingkat pengangguran AS diperkirakan turun menjadi 3,6 persen pada akhir tahun, lebih rendah dari 3,8 persen yang diperkirakan sebelumnya.



"Pertumbuhan ekonomi yang solid dan pengangguran yang menurun kemungkinan membuat Fed pada jalur stabil menuju pengetatan kebijakan moneter untuk mencegah ekonomi AS dari overheating," kata analis, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis, 14 Juni 2018.

The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang solid dengan belanja rumah tangga meningkat dan investasi bisnis tetap tumbuh kuat.



The Fed juga mengatakan baik keseluruhan inflasi dan apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi telah bergerak mendekati dua persen, menunjukkan bahwa pejabat Fed semakin yakin tentang inflasi untuk mencapai target dua persen.







"Kami menyadari bahwa menaikkan suku bunga terlalu lambat dapat meningkatkan risiko bahwa kebijakan moneter akan perlu diperketat secara tiba-tiba sebagai tanggapan terhadap peningkatan tajam yang tak terduga dalam inflasi atau akses keuangan, (sehingga) membahayakan ekspansi ekonomi," kata Ketua the Fed Jerome Powell.



Dirinya berpendapat ekonomi AS dapat melemah dan inflasi dapat terus berjalan di bawah target dua persen jika bank sentral menaikkan suku bunga terlalu cepat. Fed kembali menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase, kenaikan suku bunga kedua tahun ini dan ketujuh sejak akhir 2015.



Selain itu, pejabat Fed memperkirakan kenaikan suku bunga lebih dari tigal kali tahun ini sebagaimana yang disampaikan Maret lalu. Para pembuat kebijakan Fed juga mencatat tiga kenaikan pada 2019 dan satu pada 2020.









