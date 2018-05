USD Bervariasi di Tengah Sejumlah Data Ekonomi

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu karena para investor terus memilah-milah sejumlah data ekonomi dari Amerika Serikat.



Mengutip Antara, Sabtu, 19 Mei 2018, sementara itu, para investor dengan cemas memantasu pembicaraan perdagangan AS-Tiongkok yang sedang berlangsung di Washington. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,18 persen menjadi 93,638 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi sebesar USD1,1775 dari USD1,1799 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi sebesar USD1,3482 dari USD1,3508 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7511 dari USD0,7509.



Sedangkan USD dibeli 110,67 yen Jepang, lebih rendah dari 110,74 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9977 franc Swiss dari 1,0013 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2878 dolar Kanada dari 1,2779 dolar Kanada.







Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang menjadi acuan, berkurang sedikit di akhir perdagangan Jumat 18 Mei setelah mencapai rekor tertinggi lebih dari 3,1 persen pada Kamis 17 Mei, pertama kalinya sejak 2011.



Imbal hasil, sebuah barometer untuk suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan instrumen keuangan lainnya, telah melonjak baru-baru ini di tengah kekhawatiran pasar meningkatnya inflasi, yang memicu spekulasi investor tentang kenaikan suku bunga lebih banyak tahun ini.



Meskipun para investor tidak menerima banyak katalis baru berkaitan dengan data ekonomi, para analis menunjukkan bahwa kenaikan baru-baru ini dalam imbal hasil obligasi Pemerintah AS terjadi setelah banjir berita awal pekan ini terus mendukung selera terhadap mata uang.



Pada Kamis 27 Mei, Departemen Tenaga Kerja mengatakan permohonan baru untuk tunjangan pengangguran AS meningkat lebih dari yang diantisipasi, tetapi jumlah orang Amerika yang menganggur jatuh ke level terendah sejak 1973.



Dalam pekan yang berakhir 12 Mei, permohonan baru untuk tunjangan pengangguran AS berdiri di 222.000 disesuaikan secara musiman, meningkat 11.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 211.000.









