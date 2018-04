Bursa Saham Inggris Naik 0,16%

London: Bursa saham Inggris naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE 100 naik 11,58 poin atau 0,16 persen pada 7.328,92 poin. Pemerintah Inggris sejauh ini masih dalam pembahasan mengenai keputusan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau melakukan Brexit.



Mengutip Antara, Jumat, 20 April 2018, Shire, perusahaan biofarmasi khusus global, melonjak 5,89 persen, pemenang teratas dari saham unggulan. Sedangkan Rentokil Initial dan WPP naik masing-masing 4,51 persen dan 3,58 persen.

British American Tobacco, perusahaan tembakau multinasional Inggris, adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 5,43 persen. Imperial Brands, perusahaan rokok multinasional, turun 2,89 persen. Unilever, perusahaan barang konsumen multinasional, turun 2,17 persen.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 83,18 poin atau 0,34 persen, menjadi ditutup di 24.664,89 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 15,51 poin atau 0,57 persen, menjadi berakhir di 2.693,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menurun 57,18 poin atau 0,78 persen, menjadi 7.238,06 poin.



Setelah lonceng penutupan Rabu 18 April, American Express melaporkan laba bersih kuartal pertama sebesar USD1,6 miliar atau naik 31 persen dari USD1,3 miliar setahun lalu, dan laba per saham dilusian mencapai USD1,86, naik 38 persen dari USD1,35 per saham setahun lalu.



Setelah rilis laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, saham perusahaan kartu kredit AS tersebut melonjak 7,59 persen menjadi USD102,37 per saham pada akhir perdagangan Kamis. Sementara itu, saham Philip Morris jatuh 15,58 persen menjadi USD85,64 per saham, setelah raksasa tembakau itu membukukan pendapatan kuartalan yang meleset dari ekspektasi pasar.









(ABD)