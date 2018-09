Dolar AS 'Pukul' Mata Uang Utama Dunia

New York: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat terhadap beberapa mata uang utama dunia pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat.



Melansir Xinhua, Rabu, 19 September 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,15 persen pada 94,6444 di sesi perdagangan akhir.

Adapun pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke 1,1666 dolar dari 1,1685 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3138 dolar dari 1,3161 dolar AS di sesi sebelumnya.



Sementara itu dolar Australia meningkat menjadi 0,7215 dolar dari 0,7181 dolar. Dolar AS membeli 112,36 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,87 yen Jepang pada sesi sebelumnya.



Sedangkan dolar AS naik menjadi 0,9649 franc Swiss dari 0,9623 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2983 dolar Kanada dari 1,3026 dolar Kanada.









(AHL)