Emas Dunia Turun Akibat USD Menguat

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange mengalami kerugian untuk hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) terus menguat.



Mengutip Antara, Sabtu, 17 Maret 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April turun USD5,50 atau 0,42 persen, menjadi menetap di USD1.312,30 per ounce. Indeks dolar AS, sebuah ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,10 persen menjadi 90,22 pada pukul 16.27 GMT.

Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average naik 72,85 poin atau 0,29 persen menjadi 24.946,51 poin. Indeks S&P 500 meningkat 4,68 poin atau 0,17 persen serta berakhir di 2.752,01 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik tipis 0,25 poin atau kurang dari 0,01 persen menjadi 7.481,99 poin.







Baik USD maupun ekuitas, biasanya bergerak berlawanan arah dengan emas. Jika dolar dan saham menguat, emas berjangka akan turun karena logam mulia yang dihargakan dalam USD menjadi kurang menarik bagi investor yang menggunakan mata uang relatif lemah dan dana-dana akan beralih ke pasar saham.



Pada Selasa depan, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve AS akan memulai pertemuan dua hari yang dijadwalkan mengenai suku bunga. Para pengamat pasar telah memperkirakan bahwa the Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga pertama di 2018. Ekspektasi semacam itu telah menekan harga emas.



Ketua Fed baru Jerome Powell telah meyakinkan para investor bahwa dia akan menaikkan suku bunga secara bertahap, mengikuti pendekatan yang sama dengan pendahulunya Janet Yellen.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 15 sen atau 0,91 persen, menjadi USD16,252 per ons. Platinum untuk penyerahan April turun USD6,70 atau 0,70 persen, menjadi ditutup di USD950,20 per ons.









(ABD)