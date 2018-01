Perdagangan Dinilai Tidak Adil, Kanada Adukan AS ke WTO

Ottawa: Kanada telah meluncurkan sebuah keluhan perdagangan yang luas terhadap Amerika Serikat (AS) mengenai anti-dumping dan anti-subsidi AS untuk ekspor Kanada, menurut pengajuan WTO Kanada yang dirilis. Adapun Kanada berharap AS memberikan perdagangan yang adil demi keuntungan bersama.



Mengutip Xinhua, Jumat, 12 Januari 2018, Kanada menyebut AS melanggar Perjanjian Anti-Dumping WTO, Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Penghitungan, Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan dan Pemahaman tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa.

Kanada mengutip hampir 200 contoh dugaan kesalahan AS, hampir semuanya mengenai mitra dagang lainnya, termasuk India, Brasil dan Uni Eropa. Keluhan setebal 32 halaman merujuk pada rincian teknis dari buku pedoman perdagangan AS, mulai dari perlakuan kontrol ekspor AS sampai penggunaan tugas retroaktif.



Selain itu, juga keputusan terpisah oleh Komisi Perdagangan Internasional AS yang beranggotakan enam orang. Adapun anti-dumping dan countervailing AS adalah tarif hukuman untuk membatasi impor yang harganya tidak adil atau disubsidi untuk mengalahkan persaingan.



Tarif tersebut diizinkan berdasarkan peraturan WTO namun tunduk pada kondisi yang ketat. Amerika Serikat telah mengecewakan Kanada dengan menampar tarif hukuman atas ekspor kayu lunak Kanada, yang menyebabkan tantangan oleh Kanada di WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara.





(ABD)