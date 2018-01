Sektor Manufaktur di Tiongkok Tercatat Terus Tumbuh

Beijing: Sektor manufaktur Tiongkok terus berkembang atau tumbuh secara kontinu pada Desember 2017 dan menunjukkan ketahanan ekonomi di sektor pabrik negara tersebut. Indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) Tiongkok masuk pada posisi 51,6 di Desember.



Mengutip Xinhua, Senin, 1 Januari 2018, menurut data National Bureau of Statistics (NBS) kondisi itu sedikit melambat dibandingkan dengan posisi 51,8 di November. Angka di atas 50 mengindikasikan ekspansi, sementara di bawah ini terlihat kontraksi.

Statistik Senior NBS Zhao Qinghe mengungkapkan bahwa indeks pada Desember setara dengan rata-rata tahunan, menunjukkan ketahanan yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sub indeks untuk produksi dan pesanan baru masuk masing-masing pada 54 dan 53,4, turun dari 54,3 dan 53,6 bulan lalu, namun jauh di atas garis 50.



Namun, sub indeks persediaan bahan baku berada pada posisi 48 pada Desember, turun 0,4 poin dari bulan lalu, mengindikasikan penurunan persediaan bahan baku secara terus-menerus di sektor manufaktur.



Sementara itu, sub indeks pengiriman pemasok turun 0,2 poin bulan ke bulan menjadi 49,3, menunjukkan pengiriman lebih lambat oleh pemasok bahan baku. Sektor manufaktur mempekerjakan lebih sedikit orang karena sub indeks pekerjaan turun 0,3 persen secara bulan ke bulan menjadi 48,5 di Desember.



"Pekerjaan pabrik terus berkontraksi sedikit dan ketidakcocokan dengan hasil yang meluas yang mungkin mencerminkan kemajuan secara otomasi," kata Ekonom Bloomberg yang juga Kepala di Asia Tom Orlik.





(ABD)