Menanti Pertemuan Trump-Kim, Bursa Saham AS Menguat Lebih Tinggi

New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada perdagangan Senin waktu setempat karena investor menunggu pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara pemimpin utama Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura.



Melansir Xinhua, Selasa, 12 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 5,78 poin atau 0,02 persen, menjadi 25.322,31. Sementara indeks S & P 500 meningkat 2,97 poin atau 0,11 persen menjadi 2.782. Serta indeks Nasdaq Composite menguat 14,41 poin atau 0,19 persen menjadi 7.659,93.

KTT antara Kim dan Trump adalah yang pertama kalinya antara pemimpin yang berkuasa di kedua negara sejak akhir Perang Korea pada periode 1950-1953.



Trump terus membuka kemungkinan pertemuan berikutnya dengan Kim mengikuti salah satunya di Singapura, yang menurutnya diharapkan akan memulai "sesuatu yang besar."



Namun, kekhawatiran seputar hubungan perdagangan antara AS dan negara lain, termasuk sekutunya, kemungkinan akan terus membebani sentimen investor karena tidak ada data ekonomi utama yang akan keluar pada Senin, kata para ahli.



Di sisi lain, pertemuan tahunan Kelompok Tujuh (G7) yang disepakati selama akhir pekan mengakibatkan Trump menolak untuk mendukung pernyataan gabungan G7 yang menyerukan pengurangan tarif, yang memicu ketegangan antara dia dan sesama pemimpin negara-negara besar.



Saham AS membukukan keuntungan solid minggu lalu karena sentimen investor terangkat oleh sejumlah berita perusahaan positif dan data ekonomi.









(AHL)