Indeks FTSE-100 Inggris Naik 0,92%

London: Saham-saham Inggris ditutup lebih tinggi pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London bertambah sebanyak 0,92 persen atau 70,29 poin, menjadi 7.687,99 poin.



Mengutip Antara, Selasa, 10 Juli 2018, Antofagasta, kelompok penambang tembaga, melonjak 3,39 persen, menjadi peraih keuntungan teratas dari saham-saham unggulan. Disusul oleh saham Melrose Industries dan BHP billiton yang masing-masing meningkat 2,79 persen dan 2,64 persen.

Di sisi lain, Severn Trent, perusahaan air, mencatat kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 3,14 persen. Diikuti oleh saham United Utilities group, juga perusahaan air, yang turun 2,17 persen, serta National Grid, perusahaan listrik dan gas multinasional Inggris, turun 0,99 persen.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 320,11 poin atau 1,31 persen menjadi 24.776,59 poin. Sedangkan S&P 500 naik 24,35 poin atau 0,88 persen menjadi 2.784,17 poin dan Komposit Nasdaq menambahkan 67,81 poin atau 0,88 persen menjadi 7.756,20 poin.



Saham sektor industri, energi, dan konsumen meningkat tajam, sementara utilities dan telekomunikasi -di antara saham-saham berkinerja buruk di pasar baru-baru ini- memimpin persentase penurunan. Indeks perbankan S&P naik 2,7 persen, mencatatkan persentase keuntungan harian terbesar sejak 26 Maret.



Sedangkan indeks keuangan S&P 500 naik sebanyak 2,3 persen dan memimpin keuntungan antarsektor. JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co dan Citigroup Inc dijadwalkan akan melaporkan hasil keuangannya pada Jumat 13 Juni, memulai musim laba kuartal kedua.



"Kami berada di menjelang apa yang akan menjadi musim laba menggemparkan untuk S&P 500 secara keseluruhan," kata Wakil Presiden Senior BB&T Wealth Management Bucky Hellwig, di Birmingham, Alabama.









(ABD)