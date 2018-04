Ketegangan Perdagangan Mereda Buat Harga Minyak Dunia Kokoh

New York: Harga minyak berbalik naik atau rebound pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) menunjukkan tanda-tanda mulai berkurang.



Mengutip Antara, Selasa, 10 April 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, naik USD1,36 menjadi menetap di USD63,42 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni, bertambah USD1,54 menjadi ditutup pada USD68,65 per barel di London ICE Futures Exchange.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan pada Minggu dia tidak mengharapkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan berlangsung, menurut laporan-laporan media. Para analis mengatakan komentar positif dari pemerintahan Trump membantu mengangkat sentimen pasar.







Pasar minyak terpukul keras pekan lalu di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia, dengan harga minyak New York dan Brent jatuh hampir dua persen pada Jumat lalu.



Sementara itu, harga minyak juga didukung oleh pelemahan dolar AS pada Senin, karena greenback yang lebih lemah membuat minyak yang dihargakan dalam dolar AS lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,31 persen menjadi 89,826 di akhir perdagangan.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 46,34 poin atau 0,19 persen menjadi ditutup di 23.979,10 poin. Indeks S&P 500 menambahkan 8,69 poin atau 0,33 persen, menjadi berakhir di 2.613,16 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 35,23 poin atau 0,51 persen, menjadi 6.950,34 poin.









