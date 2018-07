Pelemahan Sektor Teknologi Buat Wall Street Tersungkur

New York: Saham-saham di Wall Street lebih rendah pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Pelemahan tersebut terjadi lantaran penurunan tajam saham sektor teknologi membebani pasar secara keseluruhan.



Mengutip Antara, Rabu, 4 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 132,36 poin atau 0,54 persen menjadi berakhir di 24.174,82 poin. Indeks S&P 500 turun 13,49 poin atau 0,49 persen menjadi ditutup di 2.713,22 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir melemah 65,01 poin atau 0,86 persen menjadi 7.502,67 poin.

Pasar ditutup tiga jam lebih awal dari biasanya, karena libur untuk memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau 'Fourth of July', pada Rabu waktu setempat. Kerugian Dow terutama disebabkan oleh penurunan Apple dan Caterpillar. Saham kedua perusahaan tersebut turun lebih dari 1,5 persen.







Sektor teknologi turun 1,37 persen, menyeret S&P 500. Nasdaq juga mundur dengan Micron Technology dan Facebook di antara pemain terburuk. Saham Micron Technology dan Facebook masing-masing turun 5,51 persen dan 2,35 persen, pada penutupan pasar. Suasana perdagangan suram karena ketidakpastian atas rencana tarif menggantung di atas pasar.



Di sisi ekonomi, pesanan baru untuk barang-barang manufaktur pada Mei meningkat sebanyak USD1,8 miliar atau 0,4 persen menjadi USD498,2 miliar di tengah permintaan yang kuat untuk mesin, Departemen Perdagangan AS melaporkan. Angka tersebut menyusul penurunan 0,4 persen pada April dan mengalahkan perkiraan pasar.



Bank sentral AS akan menerbitkan risalah untuk pertemuan Juni pada Kamis waktu setempat. Para investor akan melihat lebih cermat untuk mengkaji apakah the Fed berada di jalur untuk dua kenaikan suku bunga lagi pada sisa waktu tahun ini.









(ABD)