Wall Street Berakhir di Zona Merah

New York: Bursa saham Wall Street ditutup lebih rendah pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena investor mencerna laporan pendapatan terbaru dan data ekonomi. Adapun Citigroup, Wells Fargo, dan JP Morgan Chase melaporkan laba dan pendapatan kuartalan yang melampaui ekspektasi analis.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 14 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 122,91 poin atau 0,50 persen menjadi 24.360,14. Sedangkan S&P 500 terhapus 7,69 poin atau 0,29 persen menjadi 2.656,30. Indeks Nasdaq Composite turun 33,60 poin atau 0,47 persen menjadi 7.106,65.

JP Morgan Chase melaporkan laba per saham USD2,37, lebih tinggi dari perkiraan analis USD2,28. Citigroup melaporkan laba per saham USD1,68 dan pendapatan kuartal pertamanya mencapai USD18,9 miliar. Wells Fargo melaporkan laba dilusian per saham USD1,12 dan pendapatan USD21,9 miliar.



Ekspektasi untuk musim penghasilan ini tinggi. Penghasilan kuartal pertama diperkirakan akan meningkat 18,6 persen dari kuartal pertama tahun lalu. Tidak termasuk sektor energi, pertumbuhan laba diperkirakan mencapai 16,9 persen, menurut Thomson Reuters.







Sejauh ini, musim penghasilan adalah awal yang baik. Dari 26 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan laba hingga saat ini, sebanyak 70 persen telah melaporkan laba di atas ekspektasi analis. Ini di atas rata-rata jangka panjang 64 persen.



Selain itu, 76,7 persen perusahaan telah melaporkan pendapatan di atas ekspektasi analis. Kondisi tersebut di atas rata-rata jangka panjang 60 persen. Di sisi ekonomi, sentimen konsumen tergelincir pada awal April, sebagian besar membalikkan kenaikan yang tercatat dalam dua bulan sebelumnya.



Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2334 dari USD1,2330 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,4243 dari USD1,4226 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7761 dari USD0,7756.



Sedangkan USD membeli 107,46 yen Jepang, lebih tinggi dari 107,20 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik ke 0,9622 franc Swiss dari 0,9621 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2614 dolar Kanada dari 1,2587 dolar Kanada.









(ABD)