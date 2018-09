Defisit Perdagangan AS Melebar di Juli 2018

Washington: Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) mencatat defisit perdagangan AS melebar ke level tertinggi lima bulan pada Juli karena impor mencapai rekor tertinggi. Kondisi ini tentu akan memberikan efek tersendiri terhadap aktivitas perekonomian AS, termasuk laju pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.



"Defisit barang dan jasa mencapai USD50,1 miliar pada Juli, naik dari revisi USD45,7 miliar pada bulan sebelumnya dan tingkat tertinggi sejak Februari," kata Departemen Perdagangan AS, seperti dilansir dari Xinhua, Sabtu, 8 September 2018.

Ekspor AS turun satu persen menjadi USD211,1 miliar pada Juli, sementara impor meningkat 0,9 persen ke rekor USD261,2 miliar dan menunjukkan perdagangan dapat menjadi hambatan pada pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal ketiga tahun ini, menurut departemen.



Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, defisit perdagangan AS meningkat tujuh persen dari periode yang sama di 2017. Defisit perdagangan AS terus meningkat meskipun Pemerintahan Trump bersumpah untuk mengecilkan defisit dengan menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan dan mengenakan tarif impor.



Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Maurice Obstfeld mengatakan menaikkan tarif terhadap impor bukan cara yang tepat untuk mengurangi defisit perdagangan AS, yang kemungkinan akan meningkat lebih lanjut karena stimulus fiskal AS yang direncanakan.



"Kebijakan perdagangan tidak memiliki dampak besar terukur secara kuantitatif pada ketidakseimbangan neraca berjalan, yang terutama merupakan fenomena makroekonomi," kata Obstfeld.



Berdasarkan langkah-langkah fiskal saat ini, IMF memperkirakan defisit transaksi berjalan AS, yang terutama terdiri dari defisit perdagangan, akan naik menjadi 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 dibandingkan dengan posisi 2,4 persen pada 2017.





(ABD)