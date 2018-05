AS-Tiongkok Lakukan Pembicaraan Putaran Kedua Bahas Perdagangan

Washington: Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok melakukan pembicaraan perdagangan putaran kedua untuk mencegah perang tarif yang merusak sistem perdagangan. Hal ini sejalan dengan langkah administrasi Trump yang menuntut pemotongan USD200 miliar dalam surplus perdagangan dan perlindungan yang lebih besar untuk kekayaan intelektual.



Presiden AS Donald Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif hukuman hingga USD150 miliar untuk memerangi apa yang disebutnya sebagai penyalahgunaan teknologi AS oleh Beijing melalui persyaratan joint venture dan kebijakan lainnya. Beijing telah mengancam pembalasan yang sama, termasuk tarif pada beberapa impor terbesar AS.

Mengutip CNBC, Sabtu, 19 Mei 2018, dalam pembicaraan di Beijing dua minggu lalu, kedua belah pihak saling mengajukan daftar tuntutan yang panjang dan setuju hanya untuk terus berbicara. Sejauh ini, pembicaraan terus dilakukan guna mencapai kata sepakat oleh kedua belah pihak dengan harapan perang dagang tidak terjadi.







Administrasi Trump meminta pengurangan USD200 miliar dalam surplus perdagangan barang Tiongkok yang senilai USD375 miliar, mengakhiri persyaratan usaha patungan yang dikatakannya memaksa transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan AS dan mengakhiri subsidi untuk industri teknologi maju di bawah program 'Made in Tiongkok 2025'.



Sedangkan Tiongkok menuntut Trump untuk merestrukturisasi pembatasan yang dikenakan pada pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE, serta mengakhiri pembatasan investasi Tiongkok di Amerika Serikat dan penjualan barang teknologi tinggi ke Tiongkok.



Trump pada Minggu lalu mengatakan dalam cuitannya bahwa ia akan membantu mengembalikan ZTE dalam laju bisnis setelah larangan Departemen Perdagangan AS memangkas suplai komponen dan memaksa untuk menangguhkan operasi.



"Tidak ada yang terjadi dengan ZTE kecuali karena berkaitan dengan kesepakatan perdagangan yang lebih besar," tulis Trump dalam cuitannya.









(ABD)