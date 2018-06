Navarro Klaim Tidak Tahu tentang Pengecualian Tarif untuk iPhone

Washington: Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengklaim dia tidak mengetahui tentang pengecualian pengenaan tarif untuk iPhone Apple dalam pembicaraan perdagangan AS dengan Tiongkok. Sejauh ini, AS terus berupaya mengurangi defisit perdagangan dan menyehatkan perekonomian.



Pada Senin lalu, The New York Times melaporkan dengan mengutip sebuah sumber, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada CEO Apple Tim Cook bahwa Pemerintah AS tidak akan mengenakan tarif impor pada iPhone yang dirakit di Tiongkok. Cerita The Times berfokus pada bagaimana Cook mengunjungi Gedung Putih.

Kunjungan Cook ke Gedung Putih tersebut sejalan dengan pertemuan puncak di Beijing dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya untuk menenangkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Pembuat iPhone khawatir Beijing akan membalas tekanan AS dengan cara membatasi bisnis Apple, kata Times, mengutip tiga orang yang akrab dengan masalah ini.



Saham Apple diperdagangkan sekitar 1,7 persen lebih rendah pada Selasa sore. Apple menolak berkomentar kepada CNBC. Cook mengatakan kepada CNN dalam sebuah wawancara awal bulan ini bahwa dia tidak berpikir iPhone akan mendapatkan tarif yang dikenakan Trump.







"Berdasarkan apa yang telah saya katakan dan apa yang saya lihat," kata Cook, seperti dikutip dari CNBC, Rabu, 20 Juni 2018.



Apple menjual jutaan iPhone di Tiongkok dan memiliki 41 toko di negara tersebut. Sebanyak 20 persen pendapatan Apple dikontribusikan dari Asia, menurut laporan Morgan Stanley. Produsen semikonduktor, kunci untuk konstruksi iPhone, juga merupakan industri paling sensitif ke Tiongkok dengan pemasukan 52 persen, kata laporan itu.



Adapun Apple sangat bergantung pada pemasok di Asia lantaran iPhone dirakit di Tiongkok oleh perusahaan Taiwan Foxconn. Boleh dibilang, Apple telah menjadi perusahaan teknologi AS yang paling sukses di Tiongkok, tetapi kekuatan tersebut bisa menjadi kerentanan jika perang dagang terjadi.









