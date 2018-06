Trump Kembali Ancam Tiongkok dengan Tarif Baru

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meminta Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat guna mengidentifikasi barang-barang Tiongkok senilai USD200 miliar untuk dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen. Keputusan ini diambil lantaran kata sepakat di antara kedua negara belum tercapai.



Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah pernyataan yang diberikan melalui Gedung Putih menegaskan bahwa tugas baru akan berlaku jika Tiongkok menolak untuk mengubah praktik bisnisnya. Selain itu, Trump bersikeras untuk tetap mengenakan tarif baru dalam rangka menyehatkan perekonomian AS.

Mengutip CNBC, Selasa, 19 Juni 2018, langkah tersebut dilakukan setelah AS pada Jumat lalu mengumumkan akan memberlakukan tarif 25 persen atas USD50 miliar produk Tiongkok. Tarif AS pada daftar awal barang senilai sekitar USD34 miliar akan dimulai pada 6 Juli.







"Ukuran yang diusulkan pada Senin adalah sebagai tanggapan terhadap keputusan Beijing untuk menaikkan tarif pada ekspor AS," demikian pernyataan Gedung Putih. Indeks saham AS berjangka turun menyusul berita tersebut. Indeks Dow Jones Industrial Average berjangka turun 0,63 persen selama perdagangan awal di Asia.



Ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena para pemimpin kedua negara saling bertukar ancaman dengan tarif yang lebih tinggi. Tidak dipungkiri kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang.



Meski demikian, Ahli Strategi Investasi Senior Bank of Singapore James Cheo meyakini skenario tersebut tidak akan terjadi. "Sampai sekarang jumlahnya tidak besar. Ketika menjadi lebih besar dalam bentuk pembalasan balasan maka itu akan lebih mengkhawatirkan," kata Cheo.



Namun, Cheo tidak menampik, situasi dan kondisi tersebut akan tetap menjadi risiko yang tidak baik untuk pasar. Tentu ada harapan agar perang dagang tidak terjadi dan kedua negara bisa mencapai kata sepakat yang saling menguntungkan karena berdampak terhadap ekonomi dunia.









(ABD)