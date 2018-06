Wall Street Jatuh Akibat Kekhawatiran Perang Dagang

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) jatuh pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang akhirnya menyeret sentimen investor lebih rendah.



Mengutip CNBC, Jumat, 22 Juni 2018, rata-rata industri Dow Jones turun 196,1 poin menjadi 24.461,70 di mana Intel dan Caterpillar menjadi saham berkinerja terburuk dalam indeks. Dow Jones juga melemah beruntun selama delapan hari, terlama sejak Maret 2017. Sedangkan S&P 500 turun 0,6 persen menjadi 2.749,76 karena saham energi turun 1,9 persen.

Kemudian komposit Nasdaq mundur sebanyak 0,9 persen menjadi 7.712,95, menghapus kenaikan sebelumnya yang dipimpin oleh penurunan di Amazon dan Alphabet. Saham Amazon turun 1,1 persen setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa AS dapat memaksa pembeli online untuk membayar pajak penjualan.



"Fokus telah kembali pada tarif. Ini adalah sedikit periode konsolidasi setelah langkah yang tajam lebih tinggi," kata CIO di Clarfeld Financial Advisors Michael Hans.







Indeks utama telah berada di bawah tekanan minggu ini. Nasdaq mencapai rekor tertinggi di awal pekan tetapi harus turun 0,4 persen minggu ini. Sementara itu, Dow dan S&P 500 masing-masing terlihat turun 2,5 persen dan 1,1 persen untuk minggu ini.



Ketegangan yang terjadi antara AS dan Tiongkok pada perdagangan telah membuat saham di bawah tekanan di minggu ini, dengan Pemerintahan Trump mengancam akan menjatuhkan tarif senilai USD200 miliar dalam barang-barang Tiongkok. Sedangkan Tiongkok mengatakan langkah tersebut melanggar perundingan dan konsensus sebelumnya yang dicapai antara kedua negara.



"Saya kira tidak ada yang memenangkan perang dagang. Sementara S&P 500 sebagian besar berdiri di tempat dan berada jauh di atas koreksi bawah dari awal tahun sedangkan Shanghai Composite telah jatuh ke level terendah 20 tiga bulan," kata Kepala Strategi Pasar FBN Securities Jeremy Klein.









(ABD)