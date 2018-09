Emas Berjangka Merekah Usai USD Tertekan

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange merekah pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) tertekan. Adapun pelemahan USD tersebut mampu mendorong logam mulia bergerak di atas level USD1.200 per ons.



Mengutip Antara, Jumat, 21 September 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD3 atau 0,25 persen menjadi ditutup pada USD1.211,3 per ons. Sedangkan indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam rivalnya turun sebanyak 0,66 persen menjadi 93.9145 pada 2000 GMT.

Emas biasanya bergerak ke arah yang berlawanan dengan USD yang berarti jika USD melemah maka emas berjangka akan naik karena emas, harga dalam USD, menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember bertambah 2,5 sen atau 0,18 persen menjadi menetap di USD14,305 per ons. Platinum untuk Oktober naik sebanyak USD12,3 atau 1,5 persen menjadi ditutup pada USD834,2 per ons.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 251,22 poin atau 0,95 persen menjadi 26.656,98. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 22,80 poin atau 0,78 persen menjadi 2.930,75. Indeks Nasdaq Composite naik 78,19 poin atau 0,98 persen menjadi 8,028,23.



Indeks Dow Jones mencapai rekor tertinggi pertama sejak Januari dengan Caterpillar dan Intel di antara para pemenang. Saham kedua perusahaan naik lebih dari dua persen pada penutupan. Teknologi, bahan pokok konsumen dan material memimpin kenaikan dari 11 sektor utama S&P 500. Nasdaq teknologi berat kembali naik setelah sesi negatif sebelumnya.



Pada data ekonomi, dalam pekan yang berakhir 15 September, klaim pengangguran awal AS berada pada 201 ribu, penurunan sebesar 3.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 205.750, penurunan 2.250 dari rata-rata yang tidak direvisi pekan sebelumnya.









