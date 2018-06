Wall Street Berakhir Bervariasi

New York: Saham-saham di Wall Street bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena penurunan saham sektor teknologi menyeret pasar yang lebih luas. Selain itu, para investor juga sedang mencerna serangkaian data ekonomi yang baru dirilis yang biasanya memberikan efek terhadap gerak Wall Street.



Mengutip Antara, Jumat, 8 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 95,02 poin atau 0,38 persen, menjadi ditutup di 25.241,41 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 turun 1,98 poin atau 0,07 persen menjadi berakhir di 2.770,37 poin, dan Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 54,17 poin atau 0,70 persen menjadi 7.635,07 poin.

Kenaikan moderat indeks Dow Jones terutama didukung oleh kenaikan saham McDonald's. Saham McDonald's melonjak sebanyak 4,37 persen pada akhir perdagangan. Tidak ditampik, investor berharap sejumlah saham bisa terus menguat dalam rangka memaksimalkan imbal hasil.







Sementara itu, penurunan sektor teknologi berat berkontribusi pada kerugian pasar sisanya. Perusahaan teknologi besar, seperti Facebook dan Netflix adalah salah satu pemain berkinerja terburuk. Saham kedua perusahaan tersebut turun lebih dari 1,60 persen pada penutupan pasar.



Dalam pekan yang berakhir 2 Juni, klaim pengangguran awal yang disesuaikan secara musiman mencapai 222 ribu, turun 1.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya 223 ribu, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan. Angka itu lebih rendah dari perkiraan pasar 225 ribu.



Rata-rata pergerakan empat minggu lebih stabil mencapai 225.500, meningkat 2.750 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya, menurut data Departemen Tenaga Kerja AS. Data tenaga kerja menjadi salah satu indikator penting dalam perekonomian AS, termasuk pertimbangan Federal Reserve untuk mengubah suku bunga acuan.









(ABD)