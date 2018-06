Sektor Keuangan Dorong Wall Street Menghijau

New York: Saham-saham di Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan terjadi setelah reli saham sektor keuangan yang didukung suku bunga lebih tinggi memberikan kontribusi terhadap kenaikan pasar secara keseluruhan.



Mengutip Antara, Kamis, 7 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik tajam 346,41 poin atau 1,40 persen menjadi ditutup di 25.146,39 poin. Indeks S&P 500 naik 23,55 poin atau 0,86 persen menjadi berakhir di 2.772,35 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 51,38 poin atau 0,67 persen, menjadi 7.689,24 poin.

Saham JPMorgan Chase, Bank of America, dan Morgan Stanley semuanya naik lebih dari dua persen, sementara Goldman Sachs meningkat 1,70 persen, pada penutupan pasar. Sentimen investor juga terangkat oleh sejumlah berita positif perusahaan dan data ekonomi.







Sedangkan Saham Tesla melonjak 9,74 persen pada akhir perdagangan Rabu 6 Juni, setelah perusahaan mengungkapkan pihaknya mendekati tingkat produksi mingguan Model 3. Sejauh ini, sentimen positif masih berdatangan dan memperkuat gerak IHSG berada di zona hijau.



Di bidang ekonomi, defisit perdagangan barang dan jasa internasional AS menurun menjadi USD46,2 miliar pada April dari USD47,2 miliar yang direvisi pada Maret, karena ekspor meningkat dan impor menurun, Departemen Perdagangan melaporkan.



Defisit perdagangan lebih rendah dari konsensus pasar sebesar USD49 miliar. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja sektor bisnis non-pertanian AS meningkat 0,4 persen selama kuartal pertama 2018, menurut Departemen Tenaga Kerja AS.









(ABD)