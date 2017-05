Meksiko Minta Trump Tegakkan NAFTA Demi Kebaikan Kedua Negara

Metrotvnews.com, New York: Meksiko membuat sebuah pernyataan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menegakkan kesepakatan perdagangan NAFTA. Hal itu penting karena melepaskan integrasi ekonomi akan merugikan kedua negara, merusak ekspor AS, mempertaruhkan pekerjaan AS, dan memukul konsumen di sebelah utara perbatasan.



Menanggapi perintah eksekutif 31 Maret oleh Trump untuk meninjau defisit perdagangan AS, Meksiko mengatakan, surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat mengalami salah paham dan pukulan nyata terhadap pekerjaan manufaktur AS datang dengan akses Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001.

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Rick Wilking)

Defisit AS tahun lalu dengan Meksiko sebesar USD63,2 miliar juga mencerminkan peso yang lemah setelah dipukul oleh ketidakpastian mengenai masa depan hubungan perdagangan bilateral, menurut sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Meksiko di Washington."Peningkatan integrasi ekonomi kita membuat Meksiko sangat penting bagi ekonomi AS. Tidak hanya sebagai pasar ekspor, tetapi juga sebagai mitra dalam produksi," kata Direktur Kedutaan Besar Perdagangan dan Kantor NAFTA Kenneth Smith, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 12 Mei 2017.Meksiko menanggapi permintaan dari Departemen Perdagangan AS untuk masukan publik karena menyiapkan laporan bagi Trump mengenai defisit perdagangan tahunan Amerika Serikat sebesar USD500 miliar. Laporan dan komentar publik akan dikirim ke Trump pada Juni.Meksiko mengatakan bahwa tanpa NAFTA maka tarif rata-rata ekspor Meksiko ke Amerika Serikat akan menjadi 3,5 persen, atau sekitar setengah dari tarif rata-rata ekspor AS ke Meksiko, karena klausa negara paling disukai yang berlaku di bawah peraturan WTO.Hubungan perdagangan AS-Meksiko telah diperkuat oleh sumpah berulang Trump untuk memo Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara jika dia tidak dapat menjamin persyaratan yang lebih baik untuk pekerja dan industri AS.(ABD)