Metrotvnews.com, Singapura: Harga minyak dunia bergerak stabil pada Jumat, namun berada di jalur untuk kerugian mingguan kedua berturut-turut. Hal itu karena adanya kekhawatiran bahwa penurunan produksi yang dipimpin OPEC telah gagal untuk secara signifikan memperketat pasar dengan kelebihan pasokan.



Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) CLc1 diperdagangkan pada USD49,21 per barel di pukul 0036 GMT, naik 24 sen atau 0,5 persen dari penutupan terakhir mereka. Namun, WTI masih ditetapkan untuk kerugian mingguan kecil dan turun lebih dari delapan persen dari puncaknya di April.

Mengutip Reuters, Jumat 28 April 2017, harga minyak mentah Brent LCOc1, patokan internasional untuk harga minyak, berada di USD51,59 per barel, mengalami kenaikan sebanyak 15 sen atau 0,3 persen. Brent hampir sembilan persen di bawah puncak April dan juga berada di jalur untuk minggu kedua penurunan.Pedagang mengatakan kenaikan ringan di Jumat terjadi karena didukung oleh pernyataan OPEC bahwa pihaknya ingin menemukan kesepakatan yang akan memastikan penarikan kelebihan pasokan bahan bakar global, dan telah mempertimbangkan pasar selama lebih dari dua tahun.Kesepakatan semacam itu kemungkinan akan mengartikan adanya perpanjangan janji oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen lainnya termasuk Rusia untuk mengurangi produksi hampir 1,8 juta barel per hari (bpd) selama paruh pertama tahun ini.Meski demikian, Bank ANZ mengatakan pada Jumat bahwa para pedagang tetap khawatir tentang peningkatan pasokan. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan produksi minyak mentah AS C-OUT-T-EIA yang terus meningkat sebesar 10 persen sejak pertengahan 2016 sampai 9,27 juta barel per hari.(ABD)