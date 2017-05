Warren Buffet: Trump tak Berkontribusi Besar ke Ekonomi AS

Metrotvnews,com, Washington: Miliarder Warren Buffett mengatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Amerika Serikat (AS).



Melansir CNBC, Selasa 9 Mei 2017, Buffet yang mendukung Hillary Clinton di 2016 ini mengatakan, keputusannya di dunia bisnis tidak didasarkan pada siapa yang menjadi presiden AS.

Bahkan, Buffet mengatakan jika suami Melania Trump ini tidak memiliki kontribusi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi Negeri Paman Sam tersebut."Saya rasa Dia tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian AS saat ini," ujar Buffett kepada CNBC pada acara "Squawk Box"."Saya tidak membuat keputusan berbisnis dan berinvestasi berdasarkan siapa yang menjadi presidennya atau siapa yang saya pikir akan menjadi presiden. Saya tidak pernah membutuhkan itu dalam hidup saya," tegas Buffet.Pada Sabtu 8 Mei kemarin, Buffett mengundang 10 dari ribuan pengusaha ke pertemuan tahunan Berkshire Hathaway di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat.Pemerintahan Trump sebelumnya telah mengajukan proposal seperti reformasi pajak besar-besaran dan program infrastruktur yang akan menumbuhkan ekonomi AS lebih dari tiga persen.Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi AS mencatat pertumbuhan yang lamban dalam tiga tahun yakni kurang dari satu persen. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan naik perlahan pada kuartal berikutnya seiring dengan kebijakan Trump, demikian seperi disampaikan ekonom Wall Street.(AHL)