Dow Jones Berakhir di Rekor Tertinggi Didukung Laba Perusahaan

Metrotvnews.com, New York: Bursa saham Wall Street kembali melanjutkan relinya, dengan ketiga indeks utama menyentuh rekor tertinggi pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), terutama didorong oleh laporan laba perusahaan-perusahaan yang kuat.



Dow Jones Industrial Average naik 97,58 poin atau 0,45 persen menjadi berakhir di 21.711,01 poin. S&P 500 menguat 0,70 poin atau 0,03 persen menjadi ditutup pada 2.477,83 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 10,57 poin atau 0,16 persen menjadi berakhir di 6.422,75 poin.

Mengutip Antara, Kamis 27 Juli 2017, saham Boeing melonjak 9,88 persen pada Rabu 26 Juli 2017, setelah perusahaan komponen Dow itu membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan. Laba per saham GAAP Boeing kuartal kedua meningkat menjadi USD2,89 dan laba per saham non-GAAP naik menjadi USD2,55. Perusahaan juga menaikkan panduan labanya.Coca-Cola dan Ford juga membukukan laba kuartalan yang melampaui perkiraan Wall Street. Musim laporan laba sejauh ini kuat dan mendorong indeks-indeks utama mencatat rekor tertinggi akhir-akhir ini.Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal kedua 2017 diperkirakan meningkat 9,9 persen dari tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat 4,7 persen.Sementara itu, Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah seperti yang diharapkan di tengah inflasi yang lemah. Tetapi bank sentral memberi sinyal bahwa pihaknya akan mulai mengurangi neracanya relatif segera."Komite mengharapkan untuk mulai menerapkan program normalisasi neraca secara relatif segera, mengingat bahwa perekonomian secara luas berkembang seperti yang diantisipasi," komite pembuat kebijakan Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan dua harinya.Sementara itu, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,33 persen menjadi 93,739 pada perdagangan akhir.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1700 dolar AS dari 1,1649 dolar AS, dan pound Inggris naik menjadi 1,3094 dolar AS dari 1,3034 dolar AS. Dolar Australia menguat menjadi 0,7972 dolar AS dari 0,7936 dolar AS.Dolar AS dibeli 111,44 yen Jepang, lebih rendah dari 111,82 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9530 franc Swiss dari 0,9513 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,2483 dolar Kanada dari 1,2518 dolar Kanada.(ABD)