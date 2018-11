Harga Emas Dunia Tergelincir

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun moderat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), di tengah perdagangan lambat menjelang pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS).



Mengutip Antara, Selasa, 6 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun sebanyak USD1,00 atau 0,08 persen menjadi ditutup pada USD1.232,30 per ons, menyusul sesi perdagangan yang membosankan dengan volume rendah.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 107,01 poin atau 0,42 persen pada pukul 18.19 GMT. Kenaikan di pasar ekuitas menekan emas, sementara faktor utama lainnya, indeks dolar AS, terlihat sedikit naik dan turun selama hari sebelum pertemuan Federal Reserve pekan ini.



Pengamat pasar mengatakan para pedagang berhati-hati sebelum pemilihan umum paruh waktu pada Selasa waktu setempat, dan volume perdagangan emas Desember adalah 36 persen lebih rendah dari sesi sebelumnya.



Komite Pasar Terbuka Federal Reserve akan bertemu pada Rabu dan Kamis. Sebuah pernyataan tentang kebijakan moneter AS diperkirakan akan memberikan lebih banyak petunjuk tentang kemungkinan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi indeks dolar AS dan harga emas.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 10,9 sen AS atau 0,74 persen, menjadi ditutup pada USD14,647 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019, turun sebanyak USD6,3 atau 0,72 persen menjadi menetap di USD869,40 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 190,87 poin atau 0,76 persen, menjadi berakhir di 25.461,70 poin. Indeks S&P 500 naik 15,25 poin atau 0,56 persen, menjadi ditutup di 2.738,31 poin. Indeks Komposit Nasdaq turun 28,14 poin atau 0,38 persen, menjadi berakhir di 7.328,85 poin.





(ABD)