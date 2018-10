Jepang Kucurkan Rp210 Miliar untuk Korban Gempa Sulteng

Nusa Dua: Pemerintah Jepang melalui Wakil Perdana Menteri Jepang merangkap Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengucurkan dana hingga Rp210 miliar untuk membantu korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng).



Bersama dengan Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda, bantuan tersebut dalam bentuk barang dan non-barang. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan pers bersama di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, Jumat malam, 12 Oktober 2018.

Paket bantuan ini berasal dari pemerintah dan swasta yakni perusahaan Jepang yang pelaksanaan pemberian bantuan secara menyeluruh dari All Japan. Adapun rincian paket bantuan tersebut yakni bantuan darurat yang bersifat menyelamatkan jiwa para korban dengan mengirimkan 50 pasukan bela diri Jepang dan satu pesawat hercules C-130-H.



Kemudian penyaluran barang bantuan darurat senilai Rp3 miliar berupa tenda darurat, genset, dan penjernih air. Lalu bantuan dari perusahaan Jepang senilai Rp20 miliar dari 60 perusahaan berupa dana, barang-barang, dan bahan bakar.



"Selanjutnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Jepang," tutur Taro Aso.



Selain itu, Jepang juga memberikan bantuan penanggulangan gempa dan tsunami sebagai dukungan bagi Indonesia agar tidak jatuh korban dalam jumlah besar akibat bencana gempa dan tsunami.



Bantuan itu berupa The Project for Improvementof Equipment for Disaster Risk Management hibah) senilai Rp187,5 miliar, kerja sama peningkatan kemampuan terkait pemanfaatan informasi bencana, dan pemanfaatkan tenaga ahli JICA (kerja sama teknik).









(ABD)