Badai Michael Picu Harga Minyak Dunia Menanjak

New York: Harga minyak dunia naik sekitar satu persen pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), di tengah semakin banyaknya bukti penurunan ekspor minyak mentah Iran sebelum pengenaan sanksi-sanksi baru Amerika Serikat (AS), serta penutupan sebagian produksi di Teluk Meksiko karena Badai Michael.



Mengutip Antara, Rabu, 10 Oktober 2018, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik USD1,09 atau 1,30 persen menjadi menetap di USD85,00 per barel. Patokan global Brent mencapai tertinggi empat tahun di USD86,74 minggu lalu, tetapi tergelincir ke level USD82,66 pada Senin lalu.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, naik sebanyak USD0,67 atau 0,90 persen menjadi menetap di USD74,96 per barel di New York Mercantile Exchange.







Ekspor minyak mentah Iran jatuh lebih jauh pada minggu pertama Oktober, menurut data tanker dan sebuah sumber industri, karena pembeli mencari alternatif menjelang sanksi-sanksi AS yang mulai berlaku pada 4 November.



Iran, produsen terbesar ketiga OPEC, mengekspor 1,1 juta barel per hari (bph) minyak mentah dalam periode tujuh hari tersebut, data Refinitiv Eikon menunjukkan. Sebuah sumber industri yang juga melacak ekspor mengatakan pengiriman Oktober sejauh ini di bawah satu juta barel per hari.



Ekspor tersebut turun dari setidaknya 2,5 juta barel per hari pada April, sebelum Presiden AS Donald Trump pada Mei menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran, dan menjatuhkan sanksi kembali. Angka itu juga menandai penurunan lebih lanjut dari 1,6 juta barel per hari pada September.









(ABD)