Pernyataan Trump Terus Gerus Harga Emas Dunia

Chicago: Kontrak emas berjangka dunia di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada perdagangan Jumat waktu setempat.



Melansir Xinhua, Sabtu, 27 Januari 2018, pelemahan ini menyusul komentar-komentar yang saling bertentangan dari administrasi Trump mengenai kebijakan dan teknik penjualan dolar AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari turun USD10,8 atau 0,79 persen menjadi USD1.352,1 dolar per ons.



Harga emas mulai turun setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia ingin melihat dolar yang lebih kuat dan menyatakan optimisme bahwa mata uang AS yang babak belur akan menguat.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 17,4 sen atau 0,99 persen dan menetap di level USD17.441 per ons.



Sementara itu harga platinum untuk penjualan April turun USD13,7 atau 1,33 persen dan ditutup menjadi USD1.018,4 dolar per ons.





(AHL)