Dolar AS Tergerus Mata Uang Dunia

New York: Dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama di dunia pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat karena reli awal pekan ini kehilangan momentum.



Investor pun telah menjual aset berisiko untuk investasi yang lebih aman di tengah gejolak pasar saham. Demikian seperti dilansir dari Xinhua, Jumat, 9 Februari 2018. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melemah tipis 0,02 persen menjadi 90,237.

Pada perdagangan akhir di New York, euro turun ke 1,2260 dolar dari 1,2276 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3920 dolar dari 1,3880 dolar pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7799 dolar dari 0,7822 dolar.



Sedangkan dolar AS membeli 108,90 dolar Kanada dari 1.2568 dolar Kanada dari dolar AS turun menjadi 0,9367 franc Swiss dari 0,9429 franc Swiss, dan bergerak naik ke 1,2589 dolar Kanada dari 1,2568 dolar Kanada.



Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir pada 3 Februari, angka awal untuk klaim awal musiman disesuaikan adalah 221 ribu, turun 9.000 dari tingkat sebelumnya yang tidak direvisi pada 230 ribu, lapor Departemen Tenaga Kerja AS. Ini adalah tingkat terendah untuk rata-rata ini sejak 10 Maret 1973 ketika mencapai 222 ribu.



Di sisi lain indeks Dow Jones Industrial Average merosot 1.032,89 poin atau 4,15 persen menjadi 23.860,46. Indeks S & P 500 turun 100,66 poin atau 3,75 persen menjadi 2.581,00. Indeks Nasdaq Composite anjlok 274,82 poin atau 3,90 persen menjadi 6.777,16.





(AHL)