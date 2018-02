RBS Siap Selesaikan Krisis Keuangan dengan Otoritas AS

New York: Departemen Keuangan AS dan Departemen Kehakiman AS pada awal pekan ini akan memberikan sanksi denda bagi Royal Bank of Scotland (RBS).



Laporan Sky News mengatakan kondisi tersebut dilakukan di tengah adanya pertanyaan tentang cara menjual obligasi yang disebut surat berharga berbasis mortgage. Pinjaman rumah berbasis RMBS anjlok membuat default dan memicu krisis.

Mengutip CNBC, Senin, 12 Februari 2018, laporan tersebut mengindikasikan bahwa pejabat AS berharap untuk menyelesaikan masalah ini dalam beberapa minggu. RBS menghadapi denda yang bisa melebihi USD7 miliar atau 5 miliar poundsterling Inggris.



Sebuah penyelesaian telah tertunda karena kekurangan staf DoJ setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjabat, menurut laporan tersebut. Tidak ditampik, ketika Trump menjabat sebagai Presiden AS telah terjadi beberapa perubahan terhadap kebijakan ekonomi.



RBS memiliki dana sekitar USD3,3 miliar yang disisihkan untuk penyelesaian, yang merupakan salah satu cara terakhir yang memungkinkan bank untuk melanjutkan membayar pemegang saham dividen. Bank di AS dan Eropa ini telah membayar lebih dari USD150 miliar denda yang terkait dengan krisis tersebut.



Pejabat RBS tidak segera menanggapi komentar ini. Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS menolak berkomentar, sementara tidak ada yang bisa dihubungi di DoJ. Diharapkan penyelesaian krisis ini bisa terjadi dengan baik dan menguntungkan para nasabah.





