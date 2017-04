USD Menguat Didorong Data Manufaktur

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) mengalami penguatan terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena investor mencerna data terbaru manufaktur dari Amerika Serikat.



Mengutip Antara, Selasa 4 April 2017, indeks manufaktur, juga dikenal sebagai indeks pembelian manajer (PMI), tercatat 57,2 pada Maret, di atas perkiraan pasar 57, tetapi menurun sebesar 0,5 persentase poin dari angka bulan sebelumnya 57,7, Institute for Supply Management (ISM) mengatakan dalam laporannya.

Sementara itu, para investor juga terus memantau risalah dari pertemuan Federal Reserve AS dan laporan penggajian atau payroll non pertanian AS yang akan keluar pada akhir pekan ini. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,16 persen menjadi 100,51 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0668 dari USD1,0685 dan pound Inggris turun menjadi USD1,2478 dari USD1,2539 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7603 dari USD0,7645.Dolar AS dibeli 110,93 yen Jepang, lebih rendah dari 111,28 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0018 franc Swiss dari 1,0008 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3389 dolar Kanada dari 1,3295 dolar Kanada.(ABD)