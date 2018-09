Wall Street Ditutup Beragam di Tengah Rilis Data Ekonomi

New York: Bursa saham Wall Street berakhir beragam pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), setelah sesi yang kuat karena investor mencerna data ekonomi. Sejauh ini, para investor terus mencermati perkembangan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, termasuk dengan mitra dagang utama lainnya.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 22 September 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 86,52 poin atau 0,32 persen menjadi 26.743,50. Sedangkan S&P 500 turun 1,08 poin atau 0,04 persen menjadi 2.929,67. Indeks Nasdaq Composite turun 41,28 poin atau 0,51 persen menjadi 7.986,96.

Keuntungan indeks Dow Jones didukung oleh reli saham McDonald dan Boeing. Saham perusahaan masing-masing naik 2,80 persen dan 1,30 persen pada penutupan. Telecom memimpin kenaikan dari 11 sektor utama S&P 500, sementara keuangan diperdagangkan 0,36 persen lebih rendah. Beberapa saham teknologi utama AS jatuh, membebani Nasdaq.



Investor bersiap untuk restrukturisasi sektor S&P 500 setelah penutupan Jumat. Di antara perubahan terbesar, Facebook dan Google-parent Alphabet akan pindah dari sektor teknologi ke sektor jasa telekomunikasi. Sektor ini akan diganti namanya menjadi layanan komunikasi mulai Senin.



Pada data ekonomi, Indeks Pembelian Manajer (PMI) IHS Markit Flash AS yang disesuaikan secara musiman terdaftar di 55,6 pada September, naik dibandingkan dengan posisi 54,7 pada Agustus, menurut laporan yang dirilis oleh penyedia data pada Jumat.



Sementara itu, Indeks Aktivitas Bisnis PMI Markit Flash AS yang disesuaikan secara musiman turun ke 52,9 pada September dibandingkan dengan posisi 54,8 pada Agustus, untuk sinyal ekspansi terlemah dari produksi sektor jasa sejak Maret 2017.









