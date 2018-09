Fed Akui Perubahan Kebijakan Buat Ekonomi Negara Berkembang Tertekan

Washington: Bank sentral Amerika Serikat (AS) menyadari perubahan kebijakan dapat menempatkan ekonomi negara berkembang berada di bawah tekanan. Meski demikian, Federal Reserve harus tetap fokus pada penguatan ekonomi domestik guna menekan kemunculan sejumlah risiko yang bisa datang kapan saja dan di mana saja.



Namun, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan the Fed berupaya ekstra untuk menjadi transparan dalam mengomunikasikan pergerakannya ke pasar, sehingga mereka dapat dipersiapkan untuk perubahan suku bunga acuan. Adapun the Fed kembali menaikkan suku bunga acuan karena ekonomi AS telah melanjutkan ekspansi yang kuat.

"Kami memahami ketika ekonomi AS kuat dan kami menaikkan suku bunga maka akan menempatkan tekanan di seluruh dunia dan dapat memengaruhi negara-negara, terutama negara-negara yang memiliki pinjaman USD," kata Powell, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 27 September 2018.







Powell mencatat bahwa lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi dunia berada di luar Amerika Serikat. "Kinerja ekonomi pasar berkembang sangat penting bagi kami dalam menjalankan mandat domestik kami," kata Powell, seraya menambahkan bahwa ekonomi AS yang sehat juga baik untuk negara lain.



Adapun peningkatan suku bunga AS dapat meningkatkan biaya pinjaman, terutama untuk negara-negara dengan utang berdenominasi USD yang besar. Kondisi itu karena menguntungkan mata uang AS yang lebih kuat dan dapat mendorong investor keluar dari negara berkembang menuju aset AS.



"Apa yang kami coba lakukan adalah sangat transparan tentang apa yang kami lakukan, dan mengapa? Saya percaya bahwa kami telah bergerak secara bertahap. Kami akan terus melakukan kebijakan moneter AS sejelas mungkin, dan itu benar-benar hal terbaik yang dapat kami lakukan bersama dengan mendukung pertumbuhan AS," pungkas Powell.









