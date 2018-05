Wall Street Berjaya Usai Investor Mencerna Keputusan Trump

New York: Saham-saham di Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi karena para pelaku pasar terus mencerna keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.



Mengutip Antara, Kamis, 10 Mei 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 182,33 poin atau 0,75 persen menjadi berakhir di 24.542,54 poin. Indeks S&P 500 bertambah 25,87 poin atau 0,97 persen, menjadi ditutup di 2.697,79 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 73,00 poin atau 1,00 persen lebih tinggi, menjadi 7.339,91 poin.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa 8 Mei, Trump mengumumkan bahwa AS keluar dari kesepakatan seraya menambahkan dia tidak akan menandatangani pelepasan sanksi-sanksi terkait nuklir terhadap Iran. Beberapa analis mengatakan keputusan Trump dapat mengirim harga minyak lebih tinggi, yang akan berdampak pada pendapatan perusahaan.



Harga minyak melonjak pada Rabu 9 Mei setelah keputusan Trump, dengan minyak mentah AS (WTI) dan minyak mentah Brent melompat di atas tiga persen. Terangkat oleh kenaikan harga minyak, saham-saham sektor energi melonjak 2,03 persen yang merupakan pencetak kemajuan terbesar di antara 11 sektor S&P 500.



Di sisi ekonomi, Indeks Harga Produsen (PPI) untuk permintaan akhir naik 0,1 persen pada April, disesuaikan secara musiman atau gagal memenuhi konsensus pasar untuk kenaikan 0,3 persen, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.



Dalam berita perusahaan, saham Walt Disney, komponen indeks Dow Jones , turun sebanyak 1,79 persen menjadi sebesar USD99,97 per saham pada Rabu 9 Mei, sekalipun setelah perusahaan melaporkan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.









(ABD)