Harga Gandum dan Kedelai di Bursa Chicago Naik

Chicago: Bursa perdagangan berjangka Chicago Board of Trade (CBOT) ditutup lebih tinggi pada perdagangan pekan lalu yang berakhir 3 Agustus. Kenaikan ini karena kekeringan masif serta ketegangan perdagangan yang secara dramatis berdampak kepada harga gandum dan kedelai.



Dikutip dari Xinhua, Minggu, 5 Agustus 2018, kontrak paling aktif untuk jagung Desember naik 8 sen per minggu, atau 2,13 persen, menjadi 3,8425 dolar per gantang. Pengiriman gandum September naik 25,75 sen, atau 4,85 persen per minggu, menjadi 5,5625 dolar per gantang. Kacang kedelai November naik 17 sen, atau 1,92 persen, menjadi 9,0225 dolar per gantang. Harapan bahwa Washington dan Beijing dapat kembali ke meja perundingan mendorong kenaikan harga kedelai selama dua sesi pertama.



Namun, ketegangan yang meningkat dengan lebih banyak bea tarif yang diumumkan terhadap satu sama lain telah menyeret penurunan harga biji minyak. Short-covering Jumat berhasil menaikkan harga kedelai, yang berakhir minggu ini di wilayah positif.



Bursa perdagangan CBOT melonjak hampir lima persen per minggu di tengah menurunnya pasokan dunia karena kondisi cuaca ekstrim. Kekeringan yang telah melanda Prancis, Jerman, wilayah Laut Hitam serta Australia, semuanya adalah eksportir gandum utama ke negara unggulan.



CBOT gandum sempat mengalami koreksi pada Jumat sebagai hasil dari aksi ambil untung. Namun, harga telah mencapai tertinggi tiga tahun, dan tren bullish mungkin akan tetap. Sementara itu bursa berjangka jagung mengikuti reli gandum ke level tertinggi selama dua bulan.



Pada Senin, Departemen Pertanian AS (USDA) merilis laporan perkembangan panen mingguannya yang menunjukkan bahwa peringkat baik jagung dan kedelai tidak berubah dari seminggu yang lalu. Jumat depan, USDA akan merilis laporan penawaran dan permintaan bulanan, yang akan memberikan gambaran terbaru tentang pasar komoditas pertanian.

(SAW)