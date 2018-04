Investor Berbalik Investasi ke Aset Berisiko

Jakarta: Pergerakan harga emas dunia terpantau sempat tertekan pada perdagangan Selasa waktu setempat. Namun demikian, pelemahan ini diprediksi tidak akan berlangsung lama.



"Pulihnya minat investor terhadap aset berisiko telah memicu kejatuhan harga emas pada perdagangan Selasa," tutur tim analis Monex Investindo Futures dalam hasil risetnya, Rabu, 4 April 2018.

Adapun harga emas dunia berakhir melemah sebesar 0,64 persen ke level USD1.333,21 dengan harga saat penulisan USD1.333,21.





Sumber: Monex Investindo Futures



Tim Monex memprediksi harga emas berpotensi balik menguat menguji resisten USD1.342 di tengah masih adanya kekhawatiran investor terhadap risiko perang dagang.



"Rentang harga potensial di sesi Asia berada di level USD1.325-USD1.342," tambah hasil riset tersebut.



Harga Minyak



Di sisi lain, merespons data API yang memperlihatkan berkurangnya persediaan minyak AS membuat harga minyak berakhir menguat 1,15 persen pada perdagangan Selasa di level USD63,57 per barel dengan harga saat penulisan USD63,56 per barel.



"Berkurangnya persediaan minyak AS dari laporan API berpotensi menopang harga minyak mentah menguji resisten USD64,65 per barel di sesi Asia. Rentang harga potensial USD62,30-USD64,65 per barel," lanjutnya.





(AHL)