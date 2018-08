Investor Cerna Pertemuan The Fed, Wall Street Tertekan

New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS) ditutup lebih rendah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Pelemahan ini karena investor mencerna pertemuan kebijakan moneter terbaru Federal Reserve serta sejumlah data ekonomi utama.



Melansir Xinhua, Jumat, 24 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 76,62 poin atau 0,30 persen menjadi 25,656.98.

Sementara itu indeks S & P 500 turun 4,84 poin atau 0,17 persen menjadi 2.856,98. Sedangkan indeks Nasdaq Composite turun 10,64 poin atau 0,13 persen menjadi 7.878,46.



Pejabat Fed melihat eskalasi perselisihan perdagangan internasional sebagai "risiko konsekuensial" yang potensial bagi perekonomian AS, menurut risalah yang dirilis pada Rabu.



"Para peserta mengamati bahwa jika kebijakan perdagangan sengketa skala besar dan berkepanjangan dikembangkan, kemungkinan akan ada efek merugikan pada sentimen bisnis, pengeluaran investasi, dan pekerjaan," kata risalah the Fed periode Juli 31-1 Agustus.



Sementara banyak pejabat Fed mengisyaratkan bahwa bank sentral siap untuk menaikkan suku bunga paling cepat bulan depan, beberapa khawatir bahwa sengketa perdagangan saat ini dapat memaksa bank sentral untuk memikirkan kembali rencana kenaikan suku bunganya.



Sementara itu, klaim pengangguran mingguan AS turun 2.000 ke 210 ribu pekan lalu meskipun kekhawatiran perdagangan yang sedang berlangsung, lapor Departemen Tenaga Kerja. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 213.750, turun 1.750 dari rata-rata yang tidak direvisi pekan sebelumnya.





(AHL)