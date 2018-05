Indeks FTSE-100 Inggris Berakhir Naik 0,18%

London: Saham-saham di bursa Inggris berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London menguat 0,18 persen atau 13,54 poin, menjadi 7.730,28 poin.



Mengutip Antara, Sabtu, 26 Mei 2018, Smurfit Kappa Group, pemimpin dunia dalam kemasan berbasis kertas, melonjak 3,60 persen, menjadi peraih keuntungan teratas dari saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham Kingfisher dan BT Group, yang masing-masing meningkat 3,44 persen dan 3,35 persen.

Sementara itu, Royal Mail, perusahaan jasa pos dan kurir, mengalami kerugian terbesar dari saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 2,75 persen.Disusul oleh saham BP, perusahaan minyak dan gas multinasional Inggris, yang merosot 2,01 persen, serta Royal Dutch Shell, perusahaan minyak dan gas multinasional Inggris-Belanda, turun 1,50 persen.



Di sisi lain, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, turun USD2,83 menjadi menetap di USD67,88 barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, turun USD2,35 menjadi ditutup pada USD76,44 per barel di London ICE Futures Exchange.



Menteri Energi Rusia dan Arab Saudi bertemu di St. Petersburg pada Jumat 25 Mei untuk meninjau kembali ketentuan pakta pasokan minyak global yang telah berlangsung selama 17 bulan, menjelang pertemuan penting Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Wina bulan depan.









(ABD)