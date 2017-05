Data Ekonomi AS Suram Tekan Gerak Dolar AS

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena data ekonomi dari negara tersebut berada di bawah ekspektasi.



Indeks Harga Konsumen AS untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2 persen pada April pada basis disesuaikan secara musiman, Departemen Tenaga Kerja. Mengutip Antara, Sabtu 13 Mei 2017, selama 12 bulan terakhir, indeks semua item naik 2,2 persen sebelum penyesuaian secara musiman.

Indeks untuk semua item dikurangi makanan dan energi (IHK inti) meningkat 0,1 persen pada April dan 1,9 persen selama 12 bulan terakhir, gagal memenuhi konsensus pasar untuk kenaikan 2,00 persen.Sementara itu, Departemen Perdagangan mengatakan estimasi awal penjualan jasa makanan dan ritel AS untuk April 2017 mencapai USD474,9 miliar, meningkat 0,4 persen dari bulan sebelumnya, di bawah ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,6 persen.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,36 persen menjadi 99,260 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0920 dari USD1,0868 dan pound Inggris turun menjadi USD1,2879 dari USD1,2886 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7391 dari USD0,7375.Dolar AS dibeli 113,43 yen Jepang, lebih rendah dari 113,93 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS jatuh menjadi 1,0021 franc Swiss dari 1,0071 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3713 dolar Kanada dari 1,3690 dolar Kanada.(AHL)