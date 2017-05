The Fed Diperkirakan Tahan Gerak Suku Bunga AS

Metrotvnews.com, Washington: Federal Reserve atau the Fed diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau stabil pada pertemuannya di minggu ini. Kondisi itu sejalan dengan sejumlah data ekonomi yang dirilis, meski tidak ditampik menjadi isyarat bahwa hal tersebut memunculkan peluang kenaikan suku bunga acuan di Juni.



Bank sentral Amerika Serikat (AS) dijadwalkan untuk mengeluarkan keputusan kebijakannya pukul 2 siang EDT (1800 GMT) pada Rabu di akhir pertemuan dua harinya. Sebagian besar pembuat kebijakan telah membuat keputusan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan the Fed merasa lebih percaya diri dalam ramalan kenaikan dua tingkat lagi tahun ini.

"Beberapa hal untuk mengganggu rencana the Fed sekarang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala Ekonom Barclays Michael Gapen, dalam sebuah catatan kepada kliennya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 4 Mei 2017.The Fed berada dalam siklus pengetatan pertamanya dalam lebih dari satu dekade. Kenaikan seperempat persen pada Desember lalu diikuti dua pertemuan kemudian dengan kenaikan lain di Maret. Ekonom yang disurvei oleh Reuters melihat sedikit kemungkinan pergerakan pada pertemuan minggu ini.Investor selanjutnya melihat kenaikan suku bunga pada Juni, menurut data futures Fed yang disusun oleh CME Group. Panitia penetapan tarif juga masih menunggu untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan administrasi Trump tentang pajak, pengeluaran dan peraturan akan dapat dicapai melalui Kongres. Paket stimulus bisa mempercepat laju kenaikan.Sejak pertemuan terakhir data ekonomi sudah tercampur. Perekonomian tumbuh pada laju tahunan yang lesu yakni hanya di 0,7 persen pada kuartal pertama di 2017 karena belanja konsumen hampir terhenti. Namun, lonjakan investasi bisnis dan pertumbuhan upah tercepat dalam satu dekade menunjukkan aktivitas akan mendapatkan kembali momentum.Pertumbuhan pekerjaan juga melambat tajam di Maret namun tingkat pengangguran turun mendekati level terendah 10 tahun di bawah 4,5 persen. Para ekonom sebagian besar membaca hal tersebut disebabkan oleh pembacaan kuartal pertama yang lemah dengan perhitungan pertumbuhan selama periode Januari-Maret dan mundurnya perekrutan pada Maret.(ABD)